不止DeepSeek！MIT點名4陸廠也不遜色 專家：至少10家陸AI公司砸逾1100萬年薪招人

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-12 10:15

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DeepSeek 在全球持續火熱，《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）上周二 (4 日) 報導指出，像 DeepSeek 這樣的 AI 公司，在中國至少還有 4 家，並正以百萬年薪大力招人，

在這篇名為《關注 DeepSeek 之外的四家中國人工智慧新創公司》的報導中，階躍星辰 (Stepfun)、面壁智能(ModelBest)、智譜 AI(Zhipu)、無問芯穹(Infinigence AI) 四家企業被點名稱有不遜於 DeepSeek 的技術實力與全球競爭力。

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階躍星辰屬於 AGI 領域核彈玩家，是中國國產長文本與多模態模型反覆運算的領導者，與 Kimi 等公司共同推動算力需求增長，目前正誠徵演算法工程師 (多模態模型)、算力優化工程師、數據標註專家。

無問芯穹則屬算力基建黑馬，有中國版「CoreWeave」之稱，該公司用國產 GPU 把大模型訓練成本砍到三分之一，目前正在徵求晶元架構師、算力運維工程師 (需結合國產化經驗) 的人才。

智譜 AI 則是中國大模型國家隊一員，現正徵求大模型訓練工程師、安全合規專家 (數據隱私方向) 的專家，而面壁智能則在徵求模型壓縮工程師、邊緣計算研發人才。

但專家最新指出，中國至少有 10 家「科技幽靈企業」正在給會玩《崩壞：星穹鐵道》應屆生開價 250 萬人民幣 (約 1140 萬台幣)、要求用《甄嬛傳》解釋 AI 倫理問題以及招聘廣告藏在 arXiv 論文評論區等方式，顛覆職場規則。

除上述 4 家外，專家還點名中科曙光、三博腦科、漢威科技、宇樹科技、雲深處科技以及寒武紀等公司也在大力徵才。

中科曙光是中國一家深度參與國家算力基礎建設的重要公司，在國產 AI 算力伺服器市佔率領先，現正徵求液冷系統工程師、國產晶片適配工程師。

三博腦科則是中國民營腦科龍頭，市值達 87 億人民幣，目前開出的職缺有神經信號處理工程師、醫療設備合規專家等

漢威科技有人形機器人關節王者之稱，感測器市佔率全球前 3，現正徵求精密機械工程師、運動控制演算法工程師人才。

宇樹科技則是四足機器人全球領跑者，是全球首個量產消費級四足機器人的公司，現有職缺則是仿生運動演演算法工程師、行業解決方案經理。

雲深處科技是中國國內首個實現四足機器人電力巡檢落地的企業，客戶包括國家電網、南方電網，開出的職缺有 SLAM 演演算法工程師、人機交互設計師。