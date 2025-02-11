富爸爸參與現增並再加碼 瀚宇博對嘉聯益持股增至27.64%
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 19:32
軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資，以每股 14 溢價發行，將自市場募集約 5.88 億元，華新科集團瀚宇博 (5469-TW) 今 (11) 日召開重大訊息說明會，會中說明參與認購轉投資公司嘉聯益現增案，認購完成後對其持股比例將升高至 27.64%。
華新科集團的瀚宇博原持有嘉聯益 25.14% 股權，爲嘉聯益最大法人股東，瀚宇博董事會則於 11 日通過，以長期投資為目的，參與嘉聯益現增案並順利完成，除依原持股比例認購 847 萬股，並擔任嘉聯益此次增資案的特定人，取得股份約 1803 萬股，認購完成後，瀚宇博對其持股比例升至 27.64%。
嘉聯益本次市場籌資，其主要籌資用途在償還銀行借款。
嘉聯益 2024 年 第三季 36 號公報提列資產減損 7.93 億元，造成前三季稅後虧損擴大爲 21.19 億元，每股虧損 3.59 元，也爲軟板廠虧損之最。
除嘉聯益的現增案之外，軟板廠旭軟 (3390-TW) 爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產。
同時，旭軟 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產；而爲因應擴張，也將以發行 CB 及辦理現金增資自市場資募資金。
旭軟同樣也富爸爸鉅祥 (2476-TW) 的支持，鉅祥持有旭軟 14.42% 的股權，爲最大法人股東。
旭軟 2024 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元。
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