嘉聯擬辦現增案自市場籌資償還銀行借款 明年Q1完成募集

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-12 17:16

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軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資，暫訂以每股 16.6 元溢價發行，將自市場募集約 6.97 億元，將在 明 (2025) 年 1 月 5 日除權交易預計在明年 2 月完成原股東繳款 。嘉聯益擬發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資，主要籌資用途在償還銀行借款。

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嘉聯益目前 PSA 集團的瀚宇博德 (5469-TW) 持股達 25.14%。

上市櫃軟板廠 2024 年以來的營運仍艱辛，包括嘉聯益 、同泰 (3321-TW) 及台郡 (6269-TW) 等軟板廠今年前三季都呈現營運虧損，而華新科集團嘉聯益 2024 年 第三季 36 號公報提列資產減損 7.93 億元，造成前三季稅後虧損擴大爲 21.19 億元，每股虧損 3.59 元，也爲軟板廠虧損之最。

軟板廠旭軟 (3390-TW) 2024 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，與圓裕 同列爲前三季軟板廠營運獲利的軟板廠，公司爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產。

旭軟的此一增加 4.5 億元的資本支出案，增置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產。其中二廠的租約將在明年 8 月到期。