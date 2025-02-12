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〈焦點股〉藥華藥Ropeg新藥啟動成長引擎 股價噴出新高

鉅亨網記者劉玟妤 2025-02-12 10:40

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〈焦點股〉藥華藥Ropeg新藥啟動成長引擎 股價噴出新高。(圖：shutterstock)

藥華藥 (6446-TW) 旗下 Ropeg 作為治療紅血球增多症 (PV) 新藥，目前已獲得全球約 40 個國家藥證，也將適應症擴大至原發性血小板增生症 (ET)，三期臨床試驗主要評估指標達標，激勵藥華藥今 (12) 日跳空大漲，股價最高漲至 783 元寫新猷。 

藥華藥早盤以 726 元開高走高，盤中最高漲至 783 元，大漲逾半根停板，進逼漲停板，股價更寫下新高，站上所有均線。至於三大法人近日籌碼動向，周一 (10 日)、周二 (11 日) 合計買超 159 張。 


藥華藥 Ropeg 累積已取得包括中國、美國、歐盟及日本等 40 個國家藥證，且自 Ropeg 上市以來，全球銷售穩步成長。 

除作為治療 PV，藥華藥也將適應症擴大至 ET，全球多國多中心第三期臨床試驗主要評估指標達標，預計今年開始陸續申請各國藥證，目前正積極布局行銷前準備，有望成為藥華藥第二成長引擎。 

此外，根據歐洲藥品管理局 (EMA) 公告，與藥華藥同屬干擾素類藥物的 Pegasys 短缺將延續至下半年，其他國家如加拿大、美國也同樣有 Pegasys 短缺問題。對此英國國民健保署 (NHS) 將補助病患補助使用 Ropeg，加拿大也將用專案進口採購 Ropeg。 

藥華藥指出，Pegasys 作為競爭藥物出現短缺問題，看好此一事件將推升 Ropeg 需求，且藥華藥供應能力穩定，將持續確保病患用藥需求不間斷，對今年營運持樂觀看法。 

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藥華藥RopegPVET

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