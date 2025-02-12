〈焦點股〉藥華藥Ropeg新藥啟動成長引擎 股價噴出新高

鉅亨網記者劉玟妤 2025-02-12 10:40

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藥華藥 (6446-TW) 旗下 Ropeg 作為治療紅血球增多症 (PV) 新藥，目前已獲得全球約 40 個國家藥證，也將適應症擴大至原發性血小板增生症 (ET)，三期臨床試驗主要評估指標達標，激勵藥華藥今 (12) 日跳空大漲，股價最高漲至 783 元寫新猷。

藥華藥早盤以 726 元開高走高，盤中最高漲至 783 元，大漲逾半根停板，進逼漲停板，股價更寫下新高，站上所有均線。至於三大法人近日籌碼動向，周一 (10 日)、周二 (11 日) 合計買超 159 張。

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藥華藥 Ropeg 累積已取得包括中國、美國、歐盟及日本等 40 個國家藥證，且自 Ropeg 上市以來，全球銷售穩步成長。

除作為治療 PV，藥華藥也將適應症擴大至 ET，全球多國多中心第三期臨床試驗主要評估指標達標，預計今年開始陸續申請各國藥證，目前正積極布局行銷前準備，有望成為藥華藥第二成長引擎。

此外，根據歐洲藥品管理局 (EMA) 公告，與藥華藥同屬干擾素類藥物的 Pegasys 短缺將延續至下半年，其他國家如加拿大、美國也同樣有 Pegasys 短缺問題。對此英國國民健保署 (NHS) 將補助病患補助使用 Ropeg，加拿大也將用專案進口採購 Ropeg。