OpenAI與美國政府討論 懷疑DeepSeek未經授權取得技術

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 11:10

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OpenAI 已經與美國政府官員談論過，正在了解近來在全球人工智慧（AI）界掀起熱潮的 DeepSeek，是否以未經授權方式獲取 OpenAI 技術。

據《彭博》周二（11 日）報導，OpenAI 全球事務長 Chris Lehane 周一表示：「我們已經看到了一些證據，正在持續評估。」 他提到 OpenAI 已經跟政府官員討論過這個問題，但他沒有提供更多細節。

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中國 AI 新創公司 DeepSeek 上月推出一款低成本高性能聊天機器人，震驚全球科技業。然而，美國有人質疑 DeepSeek 是否依靠西方技術來規避巨額成本。

上月底《彭博》曾報導，知情人士透露，微軟和 OpenAI 正在調查一群與 DeepSeek 有關的人，是否以未授權方式不當取得 OpenAI 技術輸出的資料。

OpenAI 上個月說，他們也有發現這個情況，正在檢查各種可能的跡象，調查 DeepSeek 是不是以 OpenAI 所擁有的系統輸出資料，訓練他們的 AI 模型。這也就是業界所稱的模型「蒸餾」（distillation）。