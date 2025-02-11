〈盛群法說〉所得稅利益挹注 去年Q4轉盈EPS小賺0.01元

MCU 業者盛群 ( 6202-TW ) 今 (11) 日召開法說會，並公布第四季財報，隨著本業與轉投資業外虧損不斷收斂，加上所得稅利益挹注，帶動整體營運轉盈，稅後純益 0.03 億元，較上季與前年同期轉虧為盈，每股稅後純益 0.01 元。

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盛群去年全年營收 25.02 億元，年減 4%，毛利率 38.5%，年減 3.9 個百分點，營益率 - 9.5%，較前年由正轉負，稅後虧損 1.5 億元，較前年轉虧，每股稅後虧損 0.66 元。

盛群指出，去年第四季因本業與業外虧損逐步收斂，加上認列所得稅利益約 4100 萬元，帶動整體營運由虧轉盈；盛群去年第四季底存貨金額持續下降，約 11.93 億元，年減 25%，平均銷貨天數降至 330 天，相較前年底的 417 天大幅下降。