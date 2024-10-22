〈盛群新品發表會〉BLDC MCU切入電源大廠 搶AI伺服器散熱商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-22 12:29

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MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (22) 日舉辦新品發表會，展望明年，總經理蔡榮宗看好煙霧報警器與伺服器散熱風扇兩大產品表現，其中，伺服器散熱風扇馬達 BLDC MCU 已切入台灣電源大廠，預計第四季通過認證，最快將在明年上半年出貨給客戶。

盛群長年深耕直流無刷馬達 (BLDC) 市場，從 2019 年至今出貨達 7000 萬顆，除了既有的智慧家電、電動工具等市場，也將 8 位元的 MCU 導入伺服器散熱應用，提供 12V 三相驅動方案，潛在訂單量能大，預計明年上半年開始量產出貨，也著手開發下世代 48V 產品。

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至於煙霧報警器方面，蔡榮宗說，盛群安全防護主要專注在火災報警市場，目前年產值約 350 美元，每年穩步增長 5.6%，近五年累積出貨達 1.61 億顆，包括一氧化碳偵測器、煙霧報警器等，目前煙霧報警器已獲大廠採用，預計明年會有不錯成長。

展望明年，蔡榮宗認為，盛群已有設定庫存金額目標，預計明年降至 10 億元以下，且隨著客戶需求逐步恢復，加上整體售價平穩與組織結構調整效益顯現，看好明年整體營運將優於今年。

盛群今日發表會圍繞「智能生活 / 物聯網」與「綠色能源」兩大主題，其中，智能生活囊括健康量測、安全防護、介面處理、智慧家電四大應用，尤其盛群長期耕耘健康量測領域，近四年出貨數量 2.57 億顆，包括血糖儀、血壓計、額溫 / 耳溫量測等 MCU。