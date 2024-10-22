〈盛群新品發表會〉攜手美系光通訊大廠 400G新品明年推出

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-22 12:21

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MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (22) 日舉辦新品發表會，總經理蔡榮宗表示，公司自 2022 年打入美系通訊大廠後，也延續與客戶合作，預計將在明年推出 400G 相關產品，期望在下半年陸續貢獻業績。

盛群過去因美系客戶面臨缺料問題，接獲來自客戶的轉單，並取代外商，將 32 位元產品導入客戶光纖收發模組，至今出貨已達 400 萬顆，也持續與客戶緊密合作，預計將在下半年推出新世代產品，該產品採用 12 吋製程 55 奈米製造。

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蔡榮宗看好，光通訊市場 2010 至 2024 年年複合成長率 (CAGR) 達 14%，傳輸速度也大幅升級，盛群除了與美國客戶合作，也瞄準台灣與中國的光通訊業者，並在今年率先推出兩款 100G 新品。