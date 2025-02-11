振宇五金深化北部拓點 朝百店邁進 樂看今年雙位數成長

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 10:37

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連鎖五金零售業者振宇五金 (2947-TW)1 月合併營收創高，2025 年有了好彩頭，振宇五金表示，今年將加大力道拓展北部版圖，預計總門店數上看 95 家，持續朝百店里程碑邁進，並推出第六代全新店型，振宇五金董事長曾善樂觀看待，今年整體營運可望持續雙位數成長。

受到日前地震災損修繕需求的推動，振宇五金水電園藝商品熱銷，並帶動「租就 GO」工具租賃服務的使用量。

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而從區域表現來看，嘉義以南的門市受地震影響較明顯，1 月業績成長幅度達 22%，遠超全台平均值。

展望後市，振宇五金規劃，今年將持續拓展北部市場，預計總門店數上看 95 家，並全面改裝第六代店型，著重於優化消費者體驗區，提升顧客購物體驗。

另一方面，振宇五金將持續強化自有品牌產品線，並導入線上購物查詢系統，加速數位轉型，提高會員黏著度，截至 1 月底，會員數已突破 59 萬人，年增 18.13%，顯示數位會員經營策略有成。