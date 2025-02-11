23%！恒生科技指數領漲全球進入技術性牛市 專家：三大因素有望助推漲勢

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-11 18:00

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香港恒生科技指數今 (11) 日結束連日漲勢，終場挫跌 2.73%，但該股指今年迄今領跑市場，1 月 13 日至周一 (10 日) 為止最大漲幅已經超過 25%，進入技術性牛市，專家認為有三大因素將起到關鍵作用。

截至周一收盤，港股的恒生科技指數較 1 月 13 日低點高出 25.2%。

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總體來看，這一現象形成的原因是多方面的，既有中國各項利多政策的助推，也有中國科技業持續重大超預期突破，進而激勵樂觀投資情緒，資金面上則是有南下資金，以及海外資金流入的共同作用。

專家指出，恒生科技指數上漲有三大方面基礎，分別是政策利多、資金助推以及中國科技產業連續重大突破。

近期外資對中國市場態度大逆轉，德銀、美銀甚至高盛等機構紛紛發表對陸港股的看好，但與以往不同的是，他們的目光不再聚焦於消費、地產等傳統族群，而是看上科技股。

瑞銀 (UBS) 周一也表示，看好中國車廠在 AI 革命中的領軍地位，蘇黎世亦稱投資者對中國大型互聯網公司的關注點，可能會從「關注風險」轉向「關注潛力」。

政策面上，中國政府頻出利多政策，有些立足於促消費穩增長，有些則支持科創企業、高端製造、AI、晶片等產業發展。

資金層面，去年南下資金全年淨買入額達 8078.69 億港元，較 2023 年增長 2.5 倍，創最大年度淨買入規模，上月南下資金月淨流入額 1256 億港元，創 2021 年 2 月以來單月最高，也是史上第三高的月度表現。

科技產業層面，DeepSeek 等國產大模型的技術突破與商業化落地進展，加上機構對 AI 應用層爆發潛力的樂觀預期，推動科技股投資情緒的持續高漲。

木前，內、外資投研機構大都持續看好中國資產、港股。國泰君安認爲，港股今年獲利增速料將普遍提升，國內貨幣政策適度寬鬆、財政政策更加積極，港股底部有支撐。海外利率逐步下降是主要趨勢，壓制港股的力量將逐漸緩解，目前港股市場的定價和資金結構更健康，相對吸引力較高。

天風證券指出，今年港股吸引力體現在海外流動性、地緣因素、中國經濟未來的展望和預期三方面，估值提升空間在 2025 年仍具有延續性。

華泰柏瑞中證港股通科技 ETF 基金經理則認爲，海外減息週期開啓，國內經濟內生增長動能修復趨勢明確，將從分母和分子兩端對港股形成支撐。南向資金及產業資本回購持續注入，提升港股韌性。從全球資產配置角度，港股估值處於顯著低估區間。