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七天增1億用戶破紀錄！國內外晶片廠陸續接入DeepSeek 中國國產AI生態鏈雛形出現

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-11 12:41

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七天增1億用戶破紀錄！國內外晶片廠陸續接入DeepSeek 中國國產AI生態鏈雛形出現

DeepSeek 在中國海內外依舊火爆，除震撼美國主導的 AI 生態系統，實現 7 天增加 1 億使用者的神話外，全球晶片廠商近來也紛紛宣布支援 DeepSeek，尤其是眾多中國國產 AI 晶片廠商，集體為 DeepSeek 建立堅強後盾。

根據中國《AI 產品榜》數據，今年 1 月 20 日 DeepSeek R1 模型發佈後，1 月 DeepSeek 用戶 (含網頁跟 APP) 增長達 1.25 億，其中八成以上來自 1 月最後一周，也就是 DeepSeek 在沒有任何廣告投放情況下實現 7 天完成 1 億使用者增加的技術，達成最快應用破億的里程碑。


由於 DeepSeek 持續「高燒」不退，讓國產晶片也集體高潮，全面接入 DeepSeek，而海外晶片大廠的動作則更快，如超微半導體 (AMD-US)1 月 25 日將 DeepSeek-V3 集成於 Instinct MI300X GPU，不到一周後輝達 (NVDA-US) NIM 微服務預覽版也宣布支援 DeepSeek-R1，上月底英特爾 (INTC-US) 也宣佈在酷睿 AI PC 中可離線使用 DeepSeek，這意味著全球最主要 PC 和 AI 晶片廠均接入並支援 DeepSeek，尤其是英特爾甚至宣佈可以離線使用，說明英特爾利用開源部署 DeepSeek 相關應用。

相較輝達和超為，中國國產 AI 晶片一直處於弱勢，但 DeepSeek 跳出輝達 GPU 和 CUDA 技術也給國產晶片出頭的機會，動作最快的是華為，在春節期間宣佈旗下昇騰 910 系列晶片全面適配 DeepSeek，甚至不久後還宣佈與矽基流動聯合首發，並上線基於華為雲昇騰雲服務的 DeepSeek R1/V3 推理服務。

華為帶頭之後，國產晶片廠商蜂擁而上。根據不完全統計，已有超過 15 家國產晶片廠商宣佈接入 DeepSeek，有沐曦、天數智芯、摩爾線程、海光資訊、壁仞科技、太初元碁、雲天勵飛、燧原科技、百度崑崙芯、靈汐科技、鯤雲科技、龍芯中科、算能科技、清微智慧等。

因此，眾多國產晶片廠商爭先恐後接入 DeepSeek 顯示，該 AI 工具開源的特性正啟動國產 AI 及電腦晶片的潛能，也帶動國產 AI 晶片產業的發展。

值得特別一提的是，國產晶片龍頭海光 DCU 完成 DeepSeek V3 和 R1 模型的適配並正式上線; 以及適配 DeepSeek-Janus-Pro 多模態大模型。目前，海光 DCU 已實現 LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫東太初等主流大模型的全面應用，更與文心一言、通義千問等國產大模型完成全面適配。

此次，海光 DCU 憑藉「類 CUDA」架構的強大生態優勢，實現了與 DeepSeek 全部大模型的極速適配，這也顯示以華為昇騰和海光 DCU 為代表的國產 AI 晶片龍頭的接入，凸顯國產 AI 生態正快速成型，逐步形成「國產推理算力系統 + 國產大模型 + 國產應用 + 國產智算中心」的全方位生態。

在國產 AI 產業生態初步成形之餘，歷來擅長進行技術轉化和應用的中國國產廠商正在快速崛起，而此次 DeepSeek 是「催化劑」，促進著中國諸多產業的 AI 普及和應用，不久後料將形成一個循環的產業鏈。

可以說，DeepSeek 正催生一眾行業的「AI 化轉型」，而豐富多彩的 AI 應用必將推升算力、AI 大模型以及 AI 相關技術的提升，這必然將有助於國產 AI 晶片產業的發展。

因此，國產 AI 產業抓住 DeepSeek 的大商機，將國產 AI 底層技術、AI 算力產業、AI 大模型及眾多行業應用初步形成完整的循環產業鏈，這也有助於中國在全球 AI 競爭中佔據主動，以及更重要的戰略地位。

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DeepSeekAI晶片華為昇騰雲中國國產AI生態

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