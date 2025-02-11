馬克宏向川普喊話：美國首要問題是中國 不是歐盟

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-11 09:40

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法國總統馬克宏周日（9 日）在接受《CNN》採訪時，呼籲歐洲各國做好準備，因應美國總統川普可能對歐盟加徵的關稅，他表示，歐盟應當採取措施，捍衛自身利益。

馬克宏說：「我認為我們應當有所準備…… 以做出反應。除此之外，歐盟也應當準備好捍衛自己想要的和所需要的東西。」

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馬克宏還警告川普，對歐盟加徵關稅，可能會引起美國物價上漲，給美國民眾的生活帶來嚴重後果。

此外，在訪談中，馬克宏直接向川普喊話，敦促其重新審視全球經濟格局，不要將矛頭對準歐盟。

他指出：「聽著，鑑於我們所面臨的所有挑戰，在當前環境下，關稅問題不是當務之急。」他進一步列舉了當前國際社會的關鍵挑戰，包括烏克蘭戰爭、中東局勢、美中競爭。

馬克宏認為，美國的真正首要問題是中國，而非歐盟。

他表示：「我的第一個問題是問美國：歐盟是你們的首要問題嗎？不，我不這麼認為。你們的首要問題是中國…… 其次，歐洲是你們的盟友。如果你們想讓歐洲參與更多投資、安全和防務，你們就不應該用關稅威脅來傷害歐洲經濟。」