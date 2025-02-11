重大局勢變化！近一年以來首艘LNG船隻穿越紅海

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-11 10:10

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近日一艘名為「Salalah LNG」的船隻成為近一年來首艘通過紅海的液化天然氣（LNG）運輸船，這意味著這個關鍵海上通道的安全形勢有所改善。

在此之前，為了避免遭葉門叛軍胡塞襲擊，作為該地區主要液化天然氣供應國之一的卡達，決定避開紅海，也迫使所有以歐洲和美國為目的地的 LNG 船改道，這意味著航線更長，運費更昂貴。

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Energy Outlook Advisors 管理合夥人 Anas Alhajji 周一（10 日）表示：「重大經濟和政治局勢變化，近一年以來，首艘 LNG 運輸船正在穿越紅海！『Salalah LNG』正在將阿曼液化天然氣運送到一個未知目的地。」

海上交通數據顯示，「Salalah LNG」懸掛巴拿馬國旗，船上有武裝護衛，該船預計周日抵達土耳其港口。

「Salalah LNG」成功通過紅海，航運公司可能會重新評估該地區的風險溢價，從而影響航運成本和航線選擇。

實際上，在 1 月 20 日，胡塞便表示，接下來將在紅海、阿拉伯海等海域繼續襲擊與以色列有關的船隻，但胡塞將停止襲擊其他國家的船隻。「當然，前提是美國和英國停止襲擊葉門境內目標，另外停火協議需要得到進一步落實。在滿足所有這些條件之後，胡塞會停止攻擊以色列船隻。」

不過，美國總統川普近日表示，美國將「接管」加薩地帶，並將負責當地重建工作，但重建計畫不包括巴勒斯坦人回歸故土。

此外，川普已簽署行政令，將胡塞列為外國「恐怖組織」（FTO）。這一連串舉動表明，川普可能會對胡塞採取更加猛烈的打擊活動，包括空襲。

大宗商品航運集團 Norden 執行長 Jan Rindbo 指出，川普的計畫加劇了「中東的動盪和緊張局勢，這可能會延長紅海問題」。

勞氏情報公司海事風險分析師 Bridget Diakun 表示，雖然少數船隻返航，但更多航運公司仍在等待局勢穩定的證據。