鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為35.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.76元，其中最高估值0.94元，最低估值0.62元，預估目標價為35.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.94(0.95)
|1.32
|1.45
|1.7
|最低值
|0.62(0.62)
|0.67
|0.9
|1.7
|平均值
|0.77(0.79)
|1.07
|1.2
|1.7
|中位數
|0.76(0.78)
|1.13
|1.15
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.51億
|85.23億
|85.29億
|最低值
|71.94億
|74.24億
|75.21億
|平均值
|76.19億
|80.09億
|80.51億
|中位數
|76.14億
|80.48億
|81.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|0.54
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
|71.24億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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