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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為35.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.76元，其中最高估值0.94元，最低估值0.62元，預估目標價為35.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.94(0.95)1.321.451.7
最低值0.62(0.62)0.670.91.7
平均值0.77(0.79)1.071.21.7
中位數0.76(0.78)1.131.151.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值81.51億85.23億85.29億
最低值71.94億74.24億75.21億
平均值76.19億80.09億80.51億
中位數76.14億80.48億81.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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