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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估下修至8.25元，預估目標價為230.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.4元下修至8.25元，其中最高估值8.7元，最低估值8.15元，預估目標價為230.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.7(8.7)9.6110.5111.43
最低值8.15(8.15)8.89.6511.43
平均值8.35(8.36)9.1610.1411.43
中位數8.25(8.4)9.1510.2611.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.66億36.48億38.90億41.15億
最低值34.19億35.62億37.93億41.15億
平均值34.61億36.15億38.46億41.15億
中位數34.35億36.19億38.54億41.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.945.887.717.856.64
營業收入23.52億27.65億31.82億32.74億32.69億

詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIEX

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