鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估下修至8.25元，預估目標價為230.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.4元下修至8.25元，其中最高估值8.7元，最低估值8.15元，預估目標價為230.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.7(8.7)
|9.61
|10.51
|11.43
|最低值
|8.15(8.15)
|8.8
|9.65
|11.43
|平均值
|8.35(8.36)
|9.16
|10.14
|11.43
|中位數
|8.25(8.4)
|9.15
|10.26
|11.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.66億
|36.48億
|38.90億
|41.15億
|最低值
|34.19億
|35.62億
|37.93億
|41.15億
|平均值
|34.61億
|36.15億
|38.46億
|41.15億
|中位數
|34.35億
|36.19億
|38.54億
|41.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.94
|5.88
|7.71
|7.85
|6.64
|營業收入
|23.52億
|27.65億
|31.82億
|32.74億
|32.69億
詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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