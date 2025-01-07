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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 02:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.48元，其中最高估值0.5元，最低估值0.45元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.5(0.5)1.071.421.41
最低值0.45(0.45)0.60.951.3
平均值0.48(0.47)0.881.191.36
中位數0.48(0.47)0.91.21.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值71.92億81.81億86.18億88.83億
最低值70.19億72.51億75.35億78.29億
平均值71.28億77.43億81.41億83.56億
中位數71.38億77.62億82.09億83.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.073.472.531.15
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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