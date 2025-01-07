鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為36.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 02:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對惠好(WY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.48元，其中最高估值0.5元，最低估值0.45元，預估目標價為36.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.5(0.5)
|1.07
|1.42
|1.41
|最低值
|0.45(0.45)
|0.6
|0.95
|1.3
|平均值
|0.48(0.47)
|0.88
|1.19
|1.36
|中位數
|0.48(0.47)
|0.9
|1.2
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.92億
|81.81億
|86.18億
|88.83億
|最低值
|70.19億
|72.51億
|75.35億
|78.29億
|平均值
|71.28億
|77.43億
|81.41億
|83.56億
|中位數
|71.38億
|77.62億
|82.09億
|83.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.07
|3.47
|2.53
|1.15
|營業收入
|75.32億
|102.01億
|101.84億
|76.74億
詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為38.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.44元，預估目標價為38.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好WY-US的目標價調降至36元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估上修至0.48元，預估目標價為36.00元
上一篇
下一篇