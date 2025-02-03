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鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為35.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對惠好(WY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元下修至0.87元，其中最高估值1元，最低估值0.62元，預估目標價為35.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1(1.07)1.271.451.7
最低值0.62(0.6)0.670.91.7
平均值0.83(0.87)1.061.271.7
中位數0.87(0.9)1.121.361.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.07億84.97億88.83億93.30億
最低值72.60億74.66億78.29億93.30億
平均值76.95億79.83億83.43億93.30億
中位數76.34億79.51億83.31億93.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.073.472.531.150.54
營業收入75.32億102.01億101.84億76.74億71.24億

詳細資訊請看美股內頁：
惠好(WY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWY

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