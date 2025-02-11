鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為58.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 00:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.56元，其中最高估值1.58元，最低估值1.43元，預估目標價為58.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.58)
|1.78
|1.81
|2.09
|最低值
|1.43(1.43)
|1.7
|1.81
|2.09
|平均值
|1.53(1.52)
|1.73
|1.81
|2.09
|中位數
|1.56(1.52)
|1.73
|1.81
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.29億
|8.14億
|8.39億
|9.38億
|最低值
|7.08億
|7.34億
|8.38億
|9.38億
|平均值
|7.16億
|7.76億
|8.38億
|9.38億
|中位數
|7.14億
|7.74億
|8.38億
|9.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.53
|2.09
|2.72
|2.07
|2.17
|營業收入
|4.50億
|4.76億
|5.40億
|6.14億
|6.70億
詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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