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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為58.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 00:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.56元，其中最高估值1.58元，最低估值1.43元，預估目標價為58.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.58(1.58)1.781.812.09
最低值1.43(1.43)1.71.812.09
平均值1.53(1.52)1.731.812.09
中位數1.56(1.52)1.731.812.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.29億8.14億8.39億9.38億
最低值7.08億7.34億8.38億9.38億
平均值7.16億7.76億8.38億9.38億
中位數7.14億7.74億8.38億9.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.532.092.722.072.17
營業收入4.50億4.76億5.40億6.14億6.70億

詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFR

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