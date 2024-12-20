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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好WY-US的目標價調降至36元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對惠好(WY-US)提出目標價估值：中位數由38元下修至36元，調降幅度5.26%。其中最高估值40元，最低估值34元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予惠好評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀0位。

惠好今(20日)收盤價為27.21元。近5日股價下跌5.26%，標普指數下跌3.04%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WY市場預估目標價

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