鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場CBOE-US的目標價調升至215.5元，幅度約3.36%
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)提出目標價估值：中位數由208.5元上修至215.5元，調升幅度3.36%。其中最高估值245元，最低估值174元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予芝加哥選擇權交易所全球市場評價：積極樂觀5位、保持中立12位、保守悲觀3位。
芝加哥選擇權交易所全球市場今(10日)收盤價為210.85元。近5日股價上漲3.36%，標普指數下跌0.24%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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