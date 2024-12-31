川普2.0重磅來襲！施羅德2025投資策略：擇定4「優」布局 入「金」正宜

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 11:46

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川普政府全面執政，引發外界對其政策影響的高度關注；當然，投資市場也對其帶來的投資機會既期待又怕受傷害。展望 2025 年，施羅德投信認為，投資需要聚焦於如何在政經情勢變化下以靜制動、擇「優」佈局，建議投資人以多元資產相關產品為核心配置，不妨考慮 2025 年將金礦股納入投資組合，因應潛在風險。

川普 2.0，機會與風險並存

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隨著政經局勢轉向，投資人需具備敏銳的市場洞察能力。根據施羅德投資集團的預測，2024 年全球經濟成長率為 2.8%，而 2025 年預期能維持接近 3% 的成長，軟著陸機率大增。在這樣的環境下，建議 2025 年的投資策略以「優化」資產配置為核心，而面對市場震盪時，則以降低風險、並抓住潛在機會成為關鍵，整體而言，建議投資人以多元資產相關產品為核心配置。

可以預見的，在川普的領導下，許多政策可能會帶來意想不到的成效或後果，市場會因此而變得更加波動。例如川普很可能通過將企業稅，從目前的 21% 降至 15% 以維持企業獲利，這無疑會對股市產生正面的影響；然而，移民政策卻可能帶來更高的人工成本，造成通膨。至於疫後全球推進多年的減碳和凈零排放等計劃，則與川普團隊的目標牴觸，永續投資的發展可能會因此減緩。

積極檢視並調整投組，聚焦 4 個「優」

因此，施羅德投信產品發展部協理蔡宛庭表示，目前依據川普 2.0 升級版政策方向中，不妨藉此調整投資組合，聚焦四個「優」。

核心「優」先：多元資產策略，彈性布局

在面對 2025 年的不確定性時，多元資產的重要性則更顯重要。根據施羅德投信統計，配置多元資產的投資組合，長期以來平均波動率僅為 8.87%，顯著低於單一資產類別的平均波動率 14.29%。蔡宛庭說，透過分散投資於不同資產類別，減少單一市場波動的影響，同時結合彈性布局應對市場變化。這種策略不僅能提高資產組合的韌性，還能有效抓住各市場的潛在收益機會。

「優」勢股票：以美股為核心，納入金融股及小型股

美國股市作為全球資本市場的核心，吸引力無庸置疑，此外，可望由巨型股蔓延至其他類別。根據施羅德投信的資料顯示，美國巨型企業在 2025 年的獲利成長可達到 18%，而小型企業則有 12%，兩相差距縮小。施羅德投信認為，川普的政策將進一步降低企業稅負，放寬監管，這些政策會為美股帶來額外動能，因此建議投資人聚焦於美股，特別是金融股和小型股。

金融股的受益來源包括利率上升帶來的利差擴大，以及監管放鬆，對產業獲利的挹注。而小型股則因其估值偏低、成長潛力較高，在政策利好下具備吸引力。此外，小型股票更能直接受益於內需增長及區域經濟復甦。

「優」質收益：以高評等債券為主，網羅全球收益

在債券市場方面，高評等債券仍是穩健投資的首選。施羅德投信指出，與低利率時代相比，當前的利率環境依舊為債券市場提供了具吸引力的收益率，例如，美國投資級公司債殖利率明顯高於過去 20 年平均；而歐洲投資級公司債則是著眼於歐洲降息趨勢明確，且具有較高利差，可望有資本利得潛力。

此外，施羅德投信強調，全球收益機會不容忽視。例如，自 2024 年 9 月美國聯準會開始降息以來，不管是美國投資級債、非投資等級債，抑或是歐洲債市、新興市場美元債等，均未受到美國降息影響，皆呈現正報酬，因此以全球債布局才得以掌握不同券種的優勢，也能創造跨境市場的固定收益和貨幣市場投資機會。透過積極參與這些市場，投資人可進一步提升收益表現，實現資產逐步增值的目標。

避險「優」選：投資金礦股，因應市場可能風險

隨著市場波動性增加，避險策略的重要性愈加突顯。施羅德投信建議 2025 年將金礦股納入投資組合，因應潛在風險。根據施羅德投信的統計，黃金以及金礦股在危機衝突中、表現通常優於美股，平均提供了 20% 以上的回報率，顯示其在動盪時期的防禦性。