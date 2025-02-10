星展集團財報亮眼！2024年淨利成長11%達新幣114億元創歷史新高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-10 19:04
星展集團控股有限公司（簡稱「星展」）2024 年財務表現亮眼，全年淨利增長 11% 至新幣 114 億元（約新台幣 2,767 億元），股東權益報酬率維持在 18%。總收入增長 10% 達新幣 223 億元（約新台幣 5,412 億元），主要受企業及消費金融業務的淨利差擴大、手續費收入首次突破新幣 40 億元、財務及資金管理客戶銷售創新高以及市場交易收入回升的推動。
星展集團第四季淨利較去年同期增長 10% 至新幣 26.2 億元（約新台幣 636 億元）。總收入增長 10% 至新幣 55.1 億元（約新台幣 1,337 億元），企業及消費金融業務和市場交易表現均有所增長。成本收入比率維持穩定。特別壞帳提存準備佔貸款的 20 個基點，另有新幣 2,000 萬元的一般提存準備回撥。
作為企業社會責任的一環，星展集團承諾在十年內投入高達新幣 10 億元支持弱勢群體，並已從 2024 年的淨利中撥出新幣 1 億元用於相關計劃。
董事會宣布第四季最終股息為每股新幣 60 分，較上一期增長 6 分。全年普通股股息為每股新幣 2.22 元，合計新幣 63.1 億元，較去年增長 27%。
此外，董事會承諾在未來三年內逐步管理並減少多餘資本。首先，計劃於 2025 財政年度實施每季度每股新幣 15 分的資本回饋股息。
企業及消費金融業務的淨利息收入增長 5% 至新幣 150 億元，主要受淨利差擴大和資產負債表成長帶動。淨利差擴大 4 個基點至 2.80%，主要來自固定收益資產的重新定價。貸款增長 3%，以固定匯率計算，相當於新幣 120 億元達新幣 4,310 億元，增長主要來自非貿易企業貸款和貿易貸款。房屋及其他消費貸款則變動不大。
企業及消費金融業務的淨手續費收入增長 23% 至創歷史新高的新幣 41.7 億元。增長主要來自財富管理手續費成長 45% 至新幣 21.8 億元，達歷史高點，涵蓋投資產品和保險業務的全面成長，並受益於台灣消金業務的整併。
信用卡手續費增長 19% 至新幣 12.4 億元，主要來自台灣消金業務整併及消費支出的增加。貸款相關手續費上升 16% 至新幣 6.44 億元。交易服務手續費則變化不大。投資銀行費用收入因股權資本市場活動放緩而減少 19%。
星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，星展在 2024 年實現了創紀錄的財務表現，18% 的股東權益報酬率在已開發市場銀行中名列前茅。資產負債表管理支持了淨利息收入的增長，而投資者信心的提升推動了財富管理手續費和財務及資金管理客戶銷售創歷史新高。
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