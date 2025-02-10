星展集團財報亮眼！2024年淨利成長11%達新幣114億元創歷史新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-10 19:04

‌



星展集團控股有限公司（簡稱「星展」）2024 年財務表現亮眼，全年淨利增長 11% 至新幣 114 億元（約新台幣 2,767 億元），股東權益報酬率維持在 18%。總收入增長 10% 達新幣 223 億元（約新台幣 5,412 億元），主要受企業及消費金融業務的淨利差擴大、手續費收入首次突破新幣 40 億元、財務及資金管理客戶銷售創新高以及市場交易收入回升的推動。

星展集團第四季淨利較去年同期增長 10% 至新幣 26.2 億元（約新台幣 636 億元）。總收入增長 10% 至新幣 55.1 億元（約新台幣 1,337 億元），企業及消費金融業務和市場交易表現均有所增長。成本收入比率維持穩定。特別壞帳提存準備佔貸款的 20 個基點，另有新幣 2,000 萬元的一般提存準備回撥。

‌



作為企業社會責任的一環，星展集團承諾在十年內投入高達新幣 10 億元支持弱勢群體，並已從 2024 年的淨利中撥出新幣 1 億元用於相關計劃。

董事會宣布第四季最終股息為每股新幣 60 分，較上一期增長 6 分。全年普通股股息為每股新幣 2.22 元，合計新幣 63.1 億元，較去年增長 27%。

此外，董事會承諾在未來三年內逐步管理並減少多餘資本。首先，計劃於 2025 財政年度實施每季度每股新幣 15 分的資本回饋股息。

企業及消費金融業務的淨利息收入增長 5% 至新幣 150 億元，主要受淨利差擴大和資產負債表成長帶動。淨利差擴大 4 個基點至 2.80%，主要來自固定收益資產的重新定價。貸款增長 3%，以固定匯率計算，相當於新幣 120 億元達新幣 4,310 億元，增長主要來自非貿易企業貸款和貿易貸款。房屋及其他消費貸款則變動不大。

企業及消費金融業務的淨手續費收入增長 23% 至創歷史新高的新幣 41.7 億元。增長主要來自財富管理手續費成長 45% 至新幣 21.8 億元，達歷史高點，涵蓋投資產品和保險業務的全面成長，並受益於台灣消金業務的整併。

信用卡手續費增長 19% 至新幣 12.4 億元，主要來自台灣消金業務整併及消費支出的增加。貸款相關手續費上升 16% 至新幣 6.44 億元。交易服務手續費則變化不大。投資銀行費用收入因股權資本市場活動放緩而減少 19%。