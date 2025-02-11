幸福職場獲國家認證！土銀總行、營業部及60個單位分獲健康促進、健康啟動標章

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-11 16:24

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土地銀行成功打造健康、幸福的職場環境，備受肯定。衛生福利部國民健康署近期公布健康職場認證名單，土地銀行總行不僅通過「健康促進標章」，其營業部與分行共 60 個單位亦同步取得「健康啟動標章」，其中，土地銀行澎湖分行更獲得澎湖縣長陳光復親自頒發「健康啟動標章」認證，成果斐然。

為促進我國工作者健康就業，衛福部國民健康署自 96 年起辦理全國「健康職場認證」，從個人生理、社會心理工作環境，擴及員工眷屬、社區等面向，全面評估企業職場環境，藉此引領企業實踐社會責任。

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因應企業社會責任與國家政策，土地銀行致力營造健康安全職場環境，不僅設有專責部門及職業安全衛生委員會，且不定期派員至分行查核，將二氧化碳作業環境監測報告、執行職務遭受不法侵害預防計畫、異常工作負荷預防計畫、人因性危害預防計畫及母性健康保護等計畫列為查核重點，確保各單位遵守職業安全衛生制度。

同時，土地銀行也導入完善的健康安全促進措施，以預防醫學為基礎，提供定期健檢補助、醫師臨場諮詢、主動關懷、衛教宣導及疫苗接種等服務，另推展實體及線上形態的健康講座、減重、健走、各類體能競技活動及藝文展覽，妥善照護員工身心。

此外，為減緩員工生育、育兒的壓力，土地銀行廣設員工專用哺（集）乳室及臺南、羅東及臺中等分行的教保中心，亦與多家國內連鎖托育機構簽訂企業托育服務合約，讓員工上班也能兼顧家庭，更進一步訂定完善的育嬰留職停薪制度，並核給員工生產娩假 42 天、陪產檢及陪產假 7 天、家庭照顧假 7 天、產檢假 8 天，讓員工具備更彈性的育兒空間，另由職工福利委員會提供生育補助。