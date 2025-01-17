大同自建超高壓供電系統儲能案場完工、併網送電 將加入電力交易平台
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 15:50
大同 (2371-TW) 旗下大同智能宣布，集團第一個自建超高壓供電系統儲能案場正式完工、併網送電，每日可提供 126.4MWh，近期將加入電力交易平台與台電輔助服務，有助提升電網穩定性。
大同說明，此案場位於大園電纜廠區內，自建的 AFC E-dReg 儲能案場約 44MW/158.89MWh，每日可以提供 126.4MWh 儲電量，相當於 1.26 萬家戶用電量，總建置面積 7036 平方公尺。
大同進一步指出，此案場由大同重電負責建置超高壓連接站及升壓站，並有上、下基地，16 間電池組合屋，電池模組採用三星 SDI E4，電力轉換系統 PCS 與 Fimer(ABB) 供應，搭配大同重電自產的非晶質高效能變壓器、高低壓盤，同時採用大同電纜廠的超高壓電力纜線等設備。
大同提到，此案廠歷經近 1 年半的選址與併網審查，再配合沿線超高壓電力用戶停電協調，於今年元旦完成台電掛表送電，目標在今年 3 月底前完成接續試車調整、性能驗證及通訊能力測試後，加入台電交易平台輔助服務工作。
目前大同建置的儲能電量已超過 115MW，其中，自建的 E-dReg 儲能電量約 50MW，包括觀音廠的 6MW，以及此案電纜廠超高壓系統的 44MW。大同表示，未來大同智能將鎖定工商、家用表後儲能，以及虛擬電廠商機。
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