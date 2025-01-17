大同自建超高壓供電系統儲能案場完工、併網送電 將加入電力交易平台

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大同進一步指出，此案場由大同重電負責建置超高壓連接站及升壓站，並有上、下基地，16 間電池組合屋，電池模組採用三星 SDI E4，電力轉換系統 PCS 與 Fimer(ABB) 供應，搭配大同重電自產的非晶質高效能變壓器、高低壓盤，同時採用大同電纜廠的超高壓電力纜線等設備。