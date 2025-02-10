【量大強漲股整理】DeepSeeK來襲，受惠股有【戲】可期嗎，潛力股?

鉅亨研報 2025-02-10 18:09

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 188.91 億元，投信買超 3.31 億元，自營商賣超 51.91 億元，三大法人合計賣超 237.51 億元 ，其中， 投信連續買超四日， 累計買超金額為 95.78 億，但外資、自營商皆由買轉賣

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美國四大指數上週五全數下跌，主要因為關稅戰再次升級，結束了三連漲並拖累了周線收黑，美國總統川普與來訪的日本首相石破茂會晤並宣布，計劃於下週對多個國家實施對等關稅措施，但未透露具體名單，川普還可能會與烏克蘭總統會面，期望烏克蘭向美國提供稀土和其他重要礦產，此外，美國強勁的經濟數據也讓市場更加相信聯準會在短期內不會降息，這加劇了市場的疑慮，最終，道瓊下跌 0.99%，那斯達克和費半分別下跌 1.3% 與 1.6%，指標股 (NVDA-US) 輝達微幅上漲 0.9%，但 (TSM-US) 台積電 ADR 和 (AAPL-US) 蘋果股價均下跌了 2%，1 月非農就業人數增加 14.1 萬人，低於預期的 17 萬人，但失業率意外下降至 4.0%，這可能會讓聯準會至少在 6 月之前保持觀望，輝達本週大漲 8.1%，回補了上週因 DeepSeek 事件帶來的部分損失，CPI 年增率預計由 2.9% 降至 2.8%，核心 CPI 則預估由 3.2% 降至 3.1%，加權指數今日開低震盪拉回，不過中場跌幅收斂，終場下跌 226.13 點，收在 23252.14 點，成交量微縮至 3253.17 億，台股在日線出現三連紅後，拉回整理，很正常，投信法人站在買方，買超連四日，且今日的回檔留下長達 88 點下影線，加上目前均線呈現多頭排列，偏多格局不變，本週市場將關注關稅政策、台積電的營收報告及董事會結果、美國 CPI 數據、MSCI 季度調整以及鮑爾在國會的作證。

權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，下跌 1.78%，收在 1105 元，台積電於 2 月 10 日針對 1 月 21 日發生的地震及隨後農曆春節期間的多次餘震，進行了公開說明。公司強調，儘管多次地震發生，但晶圓廠並未遭遇結構性損毀，各大廠區的供水、電力、工安系統及日常營運均保持正常。不過，受地震影響，部分生產中的晶圓遭到損壞，台積電初步估計，這些損失將在 2025 年第一季認列，扣除保險理賠後，預計損失約 53 億元，同時，台積電也公布了 1 月的合併營收，達到 2,932.88 億元，較上月增長了 5.4%，較去年同期則增長了 35.9%。儘管面臨自然災害的挑戰，公司的營運表現仍顯示出穩定的增長，並且在行業內繼續維持強勁的競爭力。；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.25%，收在 174 元，在日產汽車和本田汽車的合併協商破局後，雷諾汽車據傳已經與鴻海重新啟動了關於出售其持有的日產股份的談判，根據《英國金融時報》的報導，知情人士透露，雷諾決定主動展開行動，尋求新的投資者，主要是因為擔心其持有的日產股權會因為日產未能找到新的合作夥伴，最終導致價值大幅下降；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.95%，收在 1480 元，聯發科對 2025 年的營運展望樂觀，但也強調了外部不確定性的影響，並計劃在下一季的法說會中提供更明確的預估，尤其是 ASIC 業務，預計從 2026 年開始貢獻約 10 億美元的營收，這將是未來成長的主要驅動力之一

(6215-TW) 和椿，盤中大漲逾 + 7% 以上，再創波段新高! 來到 145 元大關!

64.5=>145，會員領先進場後，整整大賺 + 125%

(6215-TW) 和椿，在機器人技術和自動化領域的發展上，和椿 2024 年全年營收為 16.62 億元，年增近 7 成（69.08％），前三季每股稅後純益為 1.52 元。該公司因主管機關要求，已公告 11 月及 12 月每股稅後純益，分別為 0.34 元及 0.14 元，在不計算未公告的 10 月份獲利的情況下，和椿 2024 年的每股稅後純益已達 2 元，較 2023 年的每股稅後純益 0.95 元，成長 110％。激勵股價再度噴出!

加上展望 2025 年，和椿除了既有的自動化設備代理等業務，對於第二成長曲線的機器人業務則是展現強烈企圖心，該公司於去年底法說會時預告 2025 年將推出人形機器人產品。外界推估其上市時程應該會在台北國際電腦展之前。

DeepSeek 低價訓練模型可望帶動 AI 應用、軟體開發及商品化落地的成熟化發展，行動支付廠商 (7722-TW)LINEPAY、(6763-TW) 綠界科技，使用 AI 技術協助營運，LINE Pay 再創波段新高!，統計今年一月以來已飆漲達九成之多，漲勢驚人。

一再強調的 DeepSeeK 受惠股中，最低位階的!~ 就是 (6763-TW) 綠界科技!

經濟日報 69.3 點名預告後亮燈停! 來到 76.2 元大關!

(6763-TW) 綠界科技，亮燈漲停! 上漲 9.96%，收在 76.2 元 ，該公司是歐買尬旗下的第三方支付平臺品牌， 綠界科技 * 去年 12 月營收 1.52 億元，月增 8.6%，年增 11.4%，累計去年全年營收 16.04 億元，年增 3.58%。綠界科技積極擴展支付功能與領域，除與國際電子商務平台 Shopify 深化合作，也新增 Apple pay 及歐付寶 TWQR 等兩大行動支付，讓店家能更靈活運用，提升消費者支付體驗

另外車用 + 機器人雙題材的，(2250-TW)IKKA-KY，再創波段新高! 來到 154 元大關!

(3645-TW) 達邁，再創收盤以來新高，AR 眼鏡人氣回籠，股價再創新高! 去年轉虧為盈，去年前三季營收 16.73 億元，稅後獲利 2.13 億元，每股稅後盈餘 1.61 元，達邁積極發展 AI 相關應用產品，為了業務拓展，達邁去年 11 月董事會決定投資 5 億元擴增產線，預計每年新增產能 600 噸，大約增加 20-25% 產能，預計新產線在 2026 年開始量產。

除了 DeepSeek 帶來的商機，另一方面，因駭客事件頻傳，資安成為市場剛性需求，也是資服股的亮點，昨日才在【股市期皇后中】點名預告的川普政策扶植股，(6112-TW) 邁達特，更是兩天噴出兩根漲停! 今天又再創新高! 佳螢也早造在經濟日報預告!

(6112-TW) 邁達特，領先預告後再創波段新高!57=>73.8，整整大漲近 2 根漲停，相中 AWS、微軟及 Google 等三大公有雲資料中心在台落地所衍生的企業用雲商機，繼 2024 年上半年正式獲得 Google Cloud 菁英級夥伴資格後，後續又拿到 AWS 遷移認證資格、近 70 張微軟專業證照，利多發酵，持續點火。

DeepSeeK 來襲下，受惠股可留意誰?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師