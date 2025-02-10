營收速報 - 三一東林(3609)1月營收6,556萬元年增率高達177.69％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:15
今年1-1月累計營收為6,556萬元，累計年增率177.69%。
最新價為49.9元，近5日股價上漲6.15%，相關電子零組件類指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+585 張
- 外資買賣超：+585 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|6,556萬
|178%
|61%
|24/12
|4,068萬
|-54%
|97%
|24/11
|2,069萬
|-37%
|-28%
|24/10
|2,866萬
|-18%
|-58%
|24/9
|6,862萬
|97%
|288%
|24/8
|1,770萬
|-72%
|-63%
三一東林(3609-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子式安定器加工製造買賣業務。電子式變壓器加工製造買賣業務。LED Driver 加工製造買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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