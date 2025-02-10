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營收速報 - 三一東林(3609)1月營收6,556萬元年增率高達177.69％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:15


三一東林(3609-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣6,556萬元，年增率177.69%，月增率61.18%。

今年1-1月累計營收為6,556萬元，累計年增率177.69%。

最新價為49.9元，近5日股價上漲6.15%，相關電子零組件類指數上漲3.85%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+585 張
  • 外資買賣超：+585 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 6,556萬 178% 61%
24/12 4,068萬 -54% 97%
24/11 2,069萬 -37% -28%
24/10 2,866萬 -18% -58%
24/9 6,862萬 97% 288%
24/8 1,770萬 -72% -63%

三一東林(3609-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子式安定器加工製造買賣業務。電子式變壓器加工製造買賣業務。LED Driver 加工製造買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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