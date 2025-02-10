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鉅亨速報

營收速報 - 台驊控股(2636)1月營收21.62億元年增率高達33.69％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33


台驊控股(2636-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣21.62億元，年增率33.69%，月增率5.54%。

今年1-1月累計營收為21.62億元，累計年增率33.69%。

最新價為76.3元，近5日股價下跌-0.78%，相關航 運 業下跌-1.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-339 張
  • 外資買賣超：-336 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 21.62億 34% 6%
24/12 20.48億 53% -5%
24/11 21.48億 60% 0%
24/10 21.39億 61% -9%
24/9 23.41億 85% -11%
24/8 26.16億 91% -2%

台驊控股(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收台驊控股

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