營收速報 - 台驊控股(2636)1月營收21.62億元年增率高達33.69％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33
今年1-1月累計營收為21.62億元，累計年增率33.69%。
最新價為76.3元，近5日股價下跌-0.78%，相關航 運 業下跌-1.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-339 張
- 外資買賣超：-336 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|21.62億
|34%
|6%
|24/12
|20.48億
|53%
|-5%
|24/11
|21.48億
|60%
|0%
|24/10
|21.39億
|61%
|-9%
|24/9
|23.41億
|85%
|-11%
|24/8
|26.16億
|91%
|-2%
台驊控股(2636-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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