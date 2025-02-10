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鉅亨速報

營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


基泰(2538-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4,537萬元，年增率109.99%，月增率-48.28%。

今年1-1月累計營收為4,537萬元，累計年增率109.99%。

最新價為14.25元，近5日股價上漲1.07%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-404 張
  • 外資買賣超：-350 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-54 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4,537萬 110% -48%
24/12 8,772萬 47% 290%
24/11 2,247萬 15% 8%
24/10 2,071萬 25% 10%
24/9 1,880萬 10% -87%
24/8 1.43億 32% 166%

基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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