營收速報 - 基泰(2538)1月營收4,537萬元年增率高達109.99％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15
今年1-1月累計營收為4,537萬元，累計年增率109.99%。
最新價為14.25元，近5日股價上漲1.07%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-404 張
- 外資買賣超：-350 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-54 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|4,537萬
|110%
|-48%
|24/12
|8,772萬
|47%
|290%
|24/11
|2,247萬
|15%
|8%
|24/10
|2,071萬
|25%
|10%
|24/9
|1,880萬
|10%
|-87%
|24/8
|1.43億
|32%
|166%
基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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