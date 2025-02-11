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營收速報 - 2025年2月11日台股大型公司1月營收一覽（新增191家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月11日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 7.08億 2461.9%
亞昕-建材營造業 6.61億 1272.7%
華建-建材營造業 1.08億 998.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻華先進-創-汽車工業 7.08億 125.1%
永豐金-金融保險業 69.48億 43.8%
國際中橡-橡膠工業 15.78億 36.0%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達236家。其中營收年增大於 25％有24家，年增小於-20％有46家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 24家
大於50億 >= 0% 82家
大於50億 < 0% 84家
大於50億 <= -20% 46家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 7.08億 2461.9%
亞昕-建材營造業 6.61億 1272.7%
華建-建材營造業 1.08億 998.0%
神達-電腦及週邊設備業 76.42億 168.3%
鴻準-其他電子業 85.03億 146.6%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻華先進-創-汽車工業 7.08億 125.1%
永豐金-金融保險業 69.48億 43.8%
中信金-金融保險業 217.36億 37.1%
瑞昱-半導體業 118.69億 36.8%
國際中橡-橡膠工業 15.78億 36.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收1月營收汽車工業鴻華先進-創汽車工業鴻華先進-創

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鴻華先進-創48.9-2.10%
亞昕32.43.51%
華建39.051.83%
永豐金22.71.11%
國際中橡12.30.41%
神達73.8-2.12%
鴻準73.2-2.40%
中信金40.151.01%
瑞昱5570.72%

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