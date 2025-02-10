營收速報 - 皇普(2528)1月營收3.86億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33
皇普(2528-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.86億元，年增率999999.99%，月增率-92.73%。
今年1-1月累計營收為3.86億元，累計年增率999999.99%。
最新價為41.2元，近5日股價上漲2.56%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+311 張
- 外資買賣超：+292 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+19 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.86億
|0%
|-93%
|24/12
|53.06億
|0%
|9825839%
|24/11
|5萬
|157%
|-2%
|24/10
|6萬
|162%
|-100%
|24/9
|2,294萬
|109133%
|5921%
|24/8
|38萬
|1714%
|0%
皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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