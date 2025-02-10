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營收速報 - 皇普(2528)1月營收3.86億元年增率高達999999.99％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33


皇普(2528-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.86億元，年增率999999.99%，月增率-92.73%。

今年1-1月累計營收為3.86億元，累計年增率999999.99%。

最新價為41.2元，近5日股價上漲2.56%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+311 張
  • 外資買賣超：+292 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.86億 0% -93%
24/12 53.06億 0% 9825839%
24/11 5萬 157% -2%
24/10 6萬 162% -100%
24/9 2,294萬 109133% 5921%
24/8 38萬 1714% 0%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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