毛孩帶財運 萬達寵物1月營收2.91億元創新高 年增19.21%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 16:35

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全台最大連鎖寵物用品通路萬達寵物 (6968-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 1 月營收以 2.91 億創下單月新高，月增 9.94%，年增 19.21%，公司指出，春節連假帶動整體業績提升，尤因出遊需求激增，外出用品強勁成長 6 成以上。

同時，萬達寵物 2025 年全年則朝向展店 20 間的目標前進，持續搶攻市占率。

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萬達寵物並指出，新年返鄉或出國，有不少毛孩獨自在家，為確保毛小孩餐食無虞，許多飼主提前購入寵用餐具，推動飲水餐具用品成長約 35%，其中以智能用品為大宗，占比 75%；而春節期間寒流助攻，也讓寢具服飾類具有 30% 以上成長。

受惠春節期間連假買氣熱，尤以除夕夜前的黃金週末表現火熱，萬達寵物在 1 月 24 至 1 月 27 連續四天單日營收突破千萬，人流對比非春節期間成長約 70%，帶動萬達寵物線上線下通路業績開紅盤。

萬達寵物專注發展多平台運營，建構 360 度全方位購物場景，旗下 126 間實體門市「寵物公園」、寵物電商「毛孩市集」、自營外送服務「寵速配」與「寵日配」讓顧客不論身在何處都能為自家寵物添購年節用品，也奠定良好穩健體質，推升一月營收創歷史新高。