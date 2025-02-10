營收速報 - 惠特(6706)1月營收1.39億元年增率高達114.3％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33
今年1-1月累計營收為1.39億元，累計年增率114.3%。
最新價為97.6元，近5日股價下跌-2.4%，相關光 電 業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-513 張
- 外資買賣超：-443 張
- 投信買賣超：-41 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.39億
|114%
|3%
|24/12
|1.36億
|58%
|12%
|24/11
|1.21億
|63%
|10%
|24/10
|1.10億
|8%
|29%
|24/9
|8,488萬
|8%
|29%
|24/8
|6,568萬
|-18%
|5%
惠特(6706-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為點測機及分選機設備製造。雷射精密機械設備製造。LED晶粒點測及分類代工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 量化因子投資ep4： 識別均線糾結突破 行情新趨勢的開始?
- 營收速報 - 易威(1799)1月營收3,224萬元年增率高達205.2％
- 營收速報 - 皇普(2528)1月營收3.86億元年增率高達999999.99％
- 營收速報 - 台驊控股(2636)1月營收21.62億元年增率高達33.69％
下一篇