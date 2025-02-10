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鉅亨速報

營收速報 - 惠特(6706)1月營收1.39億元年增率高達114.3％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33


惠特(6706-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.39億元，年增率114.3%，月增率2.71%。

今年1-1月累計營收為1.39億元，累計年增率114.3%。

最新價為97.6元，近5日股價下跌-2.4%，相關光 電 業上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-513 張
  • 外資買賣超：-443 張
  • 投信買賣超：-41 張
  • 自營商買賣超：-29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.39億 114% 3%
24/12 1.36億 58% 12%
24/11 1.21億 63% 10%
24/10 1.10億 8% 29%
24/9 8,488萬 8% 29%
24/8 6,568萬 -18% 5%

惠特(6706-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為點測機及分選機設備製造。雷射精密機械設備製造。LED晶粒點測及分類代工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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