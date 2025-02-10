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鉅亨速報

營收速報 - 國建(2501)1月營收28.12億元年增率高達43.38％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:15


國建(2501-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣28.12億元，年增率43.38%，月增率-56.34%。

今年1-1月累計營收為28.12億元，累計年增率43.38%。

最新價為24.1元，近5日股價上漲2.59%，相關建材營造上漲1.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-25 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 28.12億 43% -56%
24/12 64.40億 65% 248%
24/11 18.50億 25% 71%
24/10 10.82億 70% 0%
24/9 10.82億 44% 17%
24/8 9.24億 1% -15%

國建(2501-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國宅與商業大樓之出租出售。接受委託辦理有關都市計劃、山坡地等之規劃、設計、顧問業務。其他有關事業之經營及投資。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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