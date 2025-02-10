國產1月國內營收衝進單月前10高 日均出貨量破紀錄
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-10 18:40
混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 18.9 億元，雖然受到農曆春節假期工作天數影響，月、年雙減，但仍維持高檔，其中，平均日出貨量突破 2 萬立方米，創歷史新高。
國產表示，受惠全球 AI 熱潮，加上政府啟動「大南方新矽谷」等推動方案，帶動營建熱烈需求，1 月儘管遇到春節假期，工作天數減少約 1 周，但國內營收達到 16.42 億元，創下單月前 10 高、維持高檔水準。
展望 2025 年，國產表示，將以「降本增益」為主軸，聚焦 AI 智慧工廠、低碳永續及落實 TAF 實驗認證，並攜手知名科技大廠推動碳封存計畫，開發碳礦化混凝土技術，為低碳永續注入新動能。
國產看好，AI 發展強勁帶動相關產業，像是南科等科學園區近期傳出更多先進製程廠辦即將大規模的進駐興建，台南廠也導入碳礦化等低碳混凝土科技，不僅供應台積電等高科技廠辦，也供應安南、永康等房市熱區指標建案、並在社會住宅有 6 成市佔率，業績穩健成長。
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