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健鼎1月營收59.16億元創5個月來新高 Q1動能優於去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 16:18

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健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

老牌 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年首月營收 59.16 億元，創近 5 個月來新高，月增 4.56%，年減 4.08%，就目前健鼎的接單來看，2025 年首季營收將可望超越去年同期的 152.85 億元。

健鼎 2024 年營收 658.04 億元，創新高，年增 11.79%，優於預期，2024 年全年每股純益上看 15 元，且 2024 年篤定爲連續第 6 年再賺回超過一個股本。


健鼎 2024 年前三季營收 487.59 億元，毛利率爲 22.87%，年增 4.51 個百分點，前三季稅後純益爲 61.54 億元，年增 45.1%，已勝過 2023 年全年獲利，每股純益 11.71 元。

在 PCB 相關產業中，健鼎 2024 年前三季每股純益 11.71 元，僅次於 CCL 廠台光電 (2383-TW) 的 20.14 元，2024 年全年每股純益並可望逾 15 元而居 PCB 全製程廠之冠。

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