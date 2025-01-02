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〈焦點股〉健鼎2024年全年EPS上看15元 買盤推漲站上所均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-02 11:52

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健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

老牌 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (2) 日股價爆量突破 3 個月新高，盤中最高價並達 206 元，站上所有均線，成為 PCB 類股的指標股，健鼎 2024 年 11 月營收 57.83 億元，創歷年同期新高，月增 3.19%，年增 11.73%，2024 年 1-11 月營收 601.46 億元，已超過 2023 年全年，年增 11.11%。

健鼎 2024 年第三季營收 176.74 億元，改寫單季新高，法人估健鼎 2024 年第四季營收因旺季巳過，單季營收將較第三季下滑約 5%，全年營收將攻克 656 億元，全年每股純益上看 15 元，且 2024 年篤定爲連續第 6 年再賺回超過一個股本。


健鼎 2024 年前三季營收 487.59 億元，毛利率爲 22.87%，年增 4.51 個百分點，前三季稅後純益爲 61.54 億元，年增 45.1%，已勝過 2023 年全年獲利，每股純益 11.71 元。

在 PCB 相關產業 2024 年前三季財報同時，健鼎 2024 年前三季每股純益 11.71 元，僅次於 CCL 廠台光電 (2383-TW) 的 20.14 元，並可望居 PCB 全製程廠之冠。

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