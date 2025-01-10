健鼎重返成長 2024年營收658億元創新高年增11.79%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 16:14

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老牌 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2024 年營收 658.04 億元，創新高，年增 11.79%，優於預期，2024 年全年每股純益上看 15 元，且 2024 年篤定爲連續第 6 年再賺回超過一個股本。

健鼎 2024 年第三季營收 176.74 億元，改寫單季新高，法人估健鼎 2024 年第四季營收因旺季巳過，單季營收將較第三季下滑約 5%，但今天由健鼎提出的最新營收資訊顯示，2024 年 12 月營收 56.58 億元，月減 2.15%，年增 19.95%，2024 年第四季營收 170.45 億元，季減 3.6%，年增 14%，2024 年營收 658.04 億元，創新高，年增 11.79%。

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健鼎 2024 年前三季營收 487.59 億元，毛利率爲 22.87%，年增 4.51 個百分點，前三季稅後純益爲 61.54 億元，年增 45.1%，已勝過 2023 年全年獲利，每股純益 11.71 元。