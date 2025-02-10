營收速報 - 長榮鋼(2211)1月營收12.90億元年增率高達47.76％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15
今年1-1月累計營收為12.90億元，累計年增率47.76%。
最新價為91元，近5日股價上漲1.56%，相關鋼鐵工業上漲0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-285 張
- 外資買賣超：-41 張
- 投信買賣超：-210 張
- 自營商買賣超：-34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|12.90億
|48%
|6%
|24/12
|12.14億
|35%
|3%
|24/11
|11.80億
|114%
|12%
|24/10
|10.52億
|102%
|-9%
|24/9
|11.60億
|36%
|1%
|24/8
|11.50億
|3%
|19%
長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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