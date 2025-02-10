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鉅亨速報

營收速報 - 長榮鋼(2211)1月營收12.90億元年增率高達47.76％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 18:15


長榮鋼(2211-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣12.90億元，年增率47.76%，月增率6.31%。

今年1-1月累計營收為12.90億元，累計年增率47.76%。

最新價為91元，近5日股價上漲1.56%，相關鋼鐵工業上漲0.29%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-285 張
  • 外資買賣超：-41 張
  • 投信買賣超：-210 張
  • 自營商買賣超：-34 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 12.90億 48% 6%
24/12 12.14億 35% 3%
24/11 11.80億 114% 12%
24/10 10.52億 102% -9%
24/9 11.60億 36% 1%
24/8 11.50億 3% 19%

長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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