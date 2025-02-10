8月底前交永續報告 快來櫃買中心ESG平台「輔助產製」功能幫你編

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-10 13:43

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金管會要求所有上市櫃公司於今年 8 月底前編製及申報永續報告書，櫃買中心於 ESG 數位平台「輔助產製永續報告書功能」已上線，助力上櫃公司完成永續報告書之編製。櫃買表示，ESG 數位平台推出的輔助產製永續報告書功能，內建永續報告書基本格式及編製功能，系統可自動帶入企業已申報之 ESG 指標資訊，便利企業產製永續報告書。

配合金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案 (2023 年)」，自本 (2025) 年起全體上市櫃公司均應於 8 月底前編製及申報永續報告書，櫃買中心積極協助上櫃公司提前因應，於去 (2024) 年舉辦多場永續資訊相關之宣導活動，並於櫃買中心官網及「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」之宣導專區提供課程影音及相關宣導資料，並於 ESG 數位平台推出「輔助產製永續報告書功能」，有助於減輕上櫃公司負擔及提升作業效率，並強化永續資訊之可比較性。

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櫃買中心表示，ESG 數位平台推出的輔助產製永續報告書功能，內建永續報告書基本格式及編製功能，系統可自動帶入企業已申報之 ESG 指標資訊，便利企業產製永續報告書。另外為協助公司編製，並提供「GRI 準則內容及範例」、「永續報告書底稿及參考範例」、「永續報告書重大主題編製指引及揭露範例」等多項參考資源。

上櫃公司可於「GRI 準則內容及範例」查詢彙整之 GRI 準則內容及各準則之參考範例，並利用「永續報告書底稿及參考範例」所提供文件底稿及參考範例，提升法遵效率及減少作業成本。另外，透過「永續報告書重大主題編製指引及揭露範例」協助公司識別永續重大主題及管理永續議題，以有效識別、評估並於報告書揭露。

櫃買中心提醒，ESG 數位平台之輔助產製永續報告書功能係輔助的工具，上櫃公司仍應先行瞭解編製報告書之相關規定，考量所處產業及營運特性，並辦理鑑別利害關係人、重大主題分析、永續相關資料蒐集等作業，以符合永續報告書之揭露要求。