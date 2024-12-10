光隆11月成衣與羽絨原料出貨走高 月營收5.69億元年增近28%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 15:55

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 11 月成衣與羽絨原料兩部門業績相率走高，助營收達 5.69 億元，月增 4.7%，年增 27.97%，2024 年 1-11 月營收 73.59 億元，年增 0.5%，已轉爲正成長。

光隆 11 月合併營收 5.69 億元，月增 4.7%，年增 27.97%，其中成衣部門年增 40%，羽絨原料部門也有逾 30% 的成長。

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光隆成衣部門自 8 月後，隨客戶端調整期告一段落，業每月年增以均速達 40% 以上追趕，主力的戶外機能產品在 8-11 月出貨額，比去年增長逾 4 成，除了功能性睡袋類為個位數外，其餘各品項均有雙位數以上的成長，使得成衣業務在前 11 月業績已達 45 億元，年增 3.8%，營收比重也由 60% 揚升至 62%。

光隆羽絨原料部門 11 月業績也增加，較去年增長逾 30%，主要是客戶端因應明年元月農曆本節假期前的交期調整。光隆在 2024 年因羽絨價格大漲創 2013 年來新來，光隆在今年減量經營以確保獲利，在目前羽絨價格走穩之下，預計 2025 年的交易價格目前多與客戶端敲定，預計 2025 年量能恢復正常；但羽絨原料業務已非經營的重點項目。

光隆 2024 年第三季營收 22.2 億元，毛利率 17.91%，季減 0.62 個百分點，年減 0.29 個百分點，第三季稅後純益 1.39 億元，季 43.35%，年減 34.63%，每股純益 0.91 元。

光隆 2024 年前三季營收 62.47 億元，毛利率 17.76%，年減 0.84 個百分點，2024 年前三季稅後純益 5.34 億元，年減 5.13%，每股純益 3.54 元。成衣今年業績有望創下史上次高，有助光隆全年合併營收與獲利，雙雙超越去年。