光隆前三季淨利年減5.1% EPS達3.54元 Q3成衣部門業績衝高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 16:01

‌



戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 成衣業務在第三季強力復甦，並可望將強勢延續剄 2024 年第四季，光隆今 (8) 日公布最新財報，第三季稅後純益 1.39 億元，季減 43.35%，年減 34.63%，每股純益 0.91 元；2024 年前三季稅後純益 5.34 億元，年減 5.13%，每股純益 3.54 元。

光隆 2024 年第三季營收 22.2 億元，毛利率 17.91%，季減 0.62 個百分點，年減 0.29 個百分點，第三季稅後純益 1.39 億元，季 43.35%，年減 34.63%，每股純益 0.91 元。

‌



光隆 2024 年前三季營收 62.47 億元，毛利率 17.76%，年減 0.84 個百分點，2024 年前三季稅後純益 5.34 億元，年減 5.13%，每股純益 3.54 元。成衣今年業績有望創下史上次高，有助光隆全年合併營收與獲利，雙雙超越去年。

光隆成衣部門第三季出貨量暴增，年增逾 30%，無論戶外機能產品或休閒與其他產品，均有成長，尤其休閒與其他類產品成長幅度高達近 6 成，除了主力客戶拉貨力道復甦，近年開發的新客戶也開始貢獻挹注，促使成衣業務在第三季營收以 14.42 億元，改寫史上第 3 高，年增幅度達 20.7%，成衣比重也由 55% 上揚至 65%

光隆另外兩部門在前三季表現上，家紡部門無論營收與獲利都表現持穩，羽絨原料部門則因應原料市場行情居高不下，為求保利，2024 年下半年策略性減少接單。

展望第四季，光隆成衣部門業績倒吃甘蔗，將延續前季火燙的動能，以高幅度的增長，不只足以彌補家紡與羽絨原料兩部門的缺口，還有助帶動集團營收達雙位數以上的成長，保持連 3 季的正成長，而且成衣全年業績有望登史上次高。