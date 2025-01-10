光隆2024年營收重返成長 全年78.93億元年增2.4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 15:00

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戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，光隆 2024 年全年營收 78.93 億元，年增 2.4%，尤其成衣全年出貨金額也締造出史上次高的佳績，展望今年第一季，光隆羽絨原料事業將擺脫去年陰霾，出貨動能轉強，以及建案預期開始貢獻，估計業績得延續去年第四季的成長力道。

光隆公布 2024 年 12 月營收 5.34 億元，月減 6.15%，年增 38.32%，2024 第四季營收 16.46 億元，季減 25..86%，年增 25.74%，成衣事業營收在 12 月或第四季都有亮眼表現，分別成長 122% 及 68.1%。

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2024 年光隆三大事業業績表現來看，成衣事業成長 7.4%，家紡事業成長 3%，羽絨原料事業則是衰退 9.9% ; 以營收比重來看，毛利率居首的成衣事業占比突破 60%，占比由 58.6% 躍升至 61.4%，家紡事業占比為 18.9%，表現持平，羽絨原料事業則下滑至 19.2%。

光隆資產活化案中，中和建案已預售完銷，即將進入交屋潮，且此一案為光隆 100% 轉投資子公司所有，該案銷售預計最快在今年第一季起即可開始挹注集團營收。