最後1天！你也買「四星電選四倍十期」嗎？賓果賓果春節狂賣47億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-12 18:52

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由於社群媒體瘋傳「都市傳說」購買 BINGO BINGO 賓果賓果的「四星電選四倍十期」口訣，吸引許多彩迷跟進，台彩統計，今年春節加碼截至昨 (11) 日，賓果賓果春節期間銷售金額以 47.36 億元創新高，較去年成長 101.2%。

台彩今（12）日表示，114 年春節加碼迎來最後一天，大樂透頭獎上看 4.3 億元，480 組 100 萬元春節大紅包尚餘 67 組、800 組 10 萬元春節小紅包尚餘 171 組，合計大紅包、小紅包的剩餘獎金各為 6,700 萬元和 1,710 萬元，今日晚上將全數送出，由各獎項中獎組數均分該獎項的剩餘獎金，想中獎的民眾務必把握最後的加碼機會。

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台彩表示，截至 2/11 為止，賓果賓果春節加碼期間銷售金額為 47.36 億元，較去（113）年春節加碼銷售金額 23.53 億元增加 23.83 億元，成長 101.2%。