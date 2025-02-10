保瑞1月營收年增逾3成 2025年營運展望正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 10:28

‌



保瑞 (6472-TW) 今 (10) 日公告 1 月營收 16.4 億元，月減 17.58%，年增 33.59%。保瑞指出，旗下 CDMO 業務在 2025 年一開始即迎來多起新客戶技轉與量產專案，加上罕病學名藥陸續上市，推升今年營運。

保瑞表示，旗下 CDMO 業務在 2025 年一開始即迎來多起新客戶技轉與量產專案，其中馬里蘭州無菌注射廠營運表現突出。不過因台灣 CDMO 業務占比大，且 1 月適逢農曆春節工作天數較少，對於竹南廠業務產生一定影響。

‌



因此保瑞預計，2 月加速完成新客戶技轉與導入進程，確保達成客戶的目標送件時程。另外，由於去年春節時間較晚，今年 1 月 CDMO 業務營收已達成去年 1 至 2 月營收的 6 成以上，表現亮眼。

美國市場藥物銷售方面，保瑞持續擴展在特殊藥局專科通路的市占率，預期此一成長動能將逐季增溫。儘管部分產品面臨市場競爭與價格波動，不過公司仍持續執行新產品上市計劃。