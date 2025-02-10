營收速報 - 菱光(8249)1月營收3.79億元年增率高達50.64％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16
今年1-1月累計營收為3.79億元，累計年增率50.64%。
最新價為51.3元，近5日股價上漲6.21%，相關零組件業下跌-0.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+462 張
- 外資買賣超：+597 張
- 投信買賣超：-145 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3.79億
|51%
|20%
|24/12
|3.17億
|69%
|-32%
|24/11
|4.63億
|170%
|11%
|24/10
|4.17億
|164%
|11%
|24/9
|3.77億
|49%
|-21%
|24/8
|4.79億
|119%
|8%
菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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