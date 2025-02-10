search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 菱光(8249)1月營收3.79億元年增率高達50.64％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:16


菱光(8249-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3.79億元，年增率50.64%，月增率19.8%。

今年1-1月累計營收為3.79億元，累計年增率50.64%。

最新價為51.3元，近5日股價上漲6.21%，相關零組件業下跌-0.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+462 張
  • 外資買賣超：+597 張
  • 投信買賣超：-145 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3.79億 51% 20%
24/12 3.17億 69% -32%
24/11 4.63億 170% 11%
24/10 4.17億 164% 11%
24/9 3.77億 49% -21%
24/8 4.79億 119% 8%

菱光(8249-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收菱光

相關行情

台股首頁我要存股
菱光51.32.19%
美元/台幣32.7860.10%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

中弱短強
菱光

71.43%

勝率

延伸閱讀


Empty