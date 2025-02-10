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鉅亨速報

營收速報 - 寬宏藝術(6596)1月營收2.14億元年增率高達453.53％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15


寬宏藝術(6596-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2.14億元，年增率453.53%，月增率34.96%。

今年1-1月累計營收為2.14億元，累計年增率453.53%。

最新價為92.4元，近5日股價上漲0.34%，相關文化創意產業指數下跌-2.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+112 張
  • 外資買賣超：+111 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2.14億 454% 35%
24/12 1.59億 -39% 49%
24/11 1.07億 77% 18%
24/10 9,000萬 -8% -40%
24/9 1.50億 3% 23%
24/8 1.23億 -20% -3%

寬宏藝術(6596-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收寬宏藝術

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