營收速報 - 寬宏藝術(6596)1月營收2.14億元年增率高達453.53％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15
今年1-1月累計營收為2.14億元，累計年增率453.53%。
最新價為92.4元，近5日股價上漲0.34%，相關文化創意產業指數下跌-2.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+112 張
- 外資買賣超：+111 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|2.14億
|454%
|35%
|24/12
|1.59億
|-39%
|49%
|24/11
|1.07億
|77%
|18%
|24/10
|9,000萬
|-8%
|-40%
|24/9
|1.50億
|3%
|23%
|24/8
|1.23億
|-20%
|-3%
寬宏藝術(6596-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為國內外演唱會、展覽、藝文活動主辦及執行。國內外演唱會、展覽、藝文活動製作。國內外演唱會、展覽、藝文活動票券銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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