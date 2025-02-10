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鉅亨速報

營收速報 - 強盛新(1463)1月營收4.51億元年增率高達1756.13％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 14:15


強盛新(1463-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣4.51億元，年增率1756.13%，月增率19.24%。

今年1-1月累計營收為4.51億元，累計年增率1756.13%。

最新價為24.8元，近5日股價上漲0.6%，相關紡織纖維上漲1.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-51 張
  • 外資買賣超：-64 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 4.51億 1756% 19%
24/12 3.78億 1346% 1214%
24/11 2,876萬 -11% 126%
24/10 1,273萬 -58% -34%
24/9 1,921萬 -49% -31%
24/8 2,779萬 -28% 10%

強盛新(1463-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為染整代工。成品布銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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