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鉅亨速報

營收速報 - 大飲(1213)1月營收2,238萬元年增率高達104.99％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15


大飲(1213-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2,238萬元，年增率104.99%，月增率32.98%。

今年1-1月累計營收為2,238萬元，累計年增率104.99%。

最新價為15.45元，近5日股價上漲3.69%，相關食品工業上漲1.94%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：-3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2,238萬 105% 33%
24/12 1,683萬 43% 2%
24/11 1,652萬 53187% -12%
24/10 1,876萬 4555% 2%
24/9 1,843萬 411% -29%
24/8 2,590萬 2695% 32%

大飲(1213-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發。經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品。百貨批發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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