營收速報 - 2025年2月8日台股中小型公司1月營收一覽（新增435家）
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 07:55
本次公布1月營收一覽
截至台北時間2025年2月8日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計746家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華友聯-建材營造業
|1.46億
|5817.4%
|皇龍-建材營造業
|2.53億
|3740.8%
|矽統-半導體業
|1.56億
|1079.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|合邦-半導體業
|763萬
|415.1%
|立凱-KY-電子零組件業
|6,765萬
|130.0%
|福邦證-金融保險業
|2.27億
|125.1%
1月已公布營收一覽
截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達746家。其中營收年增大於 25％有134家，年增小於-20％有158家。
1月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|51家
|介於10～50億
|>= 0%
|100家
|介於10～50億
|< 0%
|88家
|介於10～50億
|<= -20%
|96家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|83家
|小於10億
|>= 0%
|140家
|小於10億
|< 0%
|124家
|小於10億
|<= -20%
|96家
1月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華友聯-建材營造業
|1.46億
|5817.4%
|皇龍-建材營造業
|2.53億
|3740.8%
|台睿-生技醫療業
|30萬
|2184.6%
|辣椒-文化創意業
|2,931萬
|1498.8%
|矽統-半導體業
|1.56億
|1079.4%
1月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|辣椒-文化創意業
|2,931萬
|483.6%
|合邦-半導體業
|763萬
|415.1%
|力旺-半導體業
|5.45億
|329.6%
|致和證-金融保險業
|1,714萬
|153.2%
|立凱-KY-電子零組件業
|6,765萬
|130.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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