search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月8日台股中小型公司1月營收一覽（新增435家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月8日07:55，彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計746家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華友聯-建材營造業 1.46億 5817.4%
皇龍-建材營造業 2.53億 3740.8%
矽統-半導體業 1.56億 1079.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
合邦-半導體業 763萬 415.1%
立凱-KY-電子零組件業 6,765萬 130.0%
福邦證-金融保險業 2.27億 125.1%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額<50億）的家數累計達746家。其中營收年增大於 25％有134家，年增小於-20％有158家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 51家
介於10～50億 >= 0% 100家
介於10～50億 < 0% 88家
介於10～50億 <= -20% 96家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 83家
小於10億 >= 0% 140家
小於10億 < 0% 124家
小於10億 <= -20% 96家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華友聯-建材營造業 1.46億 5817.4%
皇龍-建材營造業 2.53億 3740.8%
台睿-生技醫療業 30萬 2184.6%
辣椒-文化創意業 2,931萬 1498.8%
矽統-半導體業 1.56億 1079.4%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
辣椒-文化創意業 2,931萬 483.6%
合邦-半導體業 763萬 415.1%
力旺-半導體業 5.45億 329.6%
致和證-金融保險業 1,714萬 153.2%
立凱-KY-電子零組件業 6,765萬 130.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收建材營造業華友聯建材營造業華友聯

相關行情

台股首頁我要存股
華友聯130.5-0.76%
皇龍32.60.77%
矽統65.92.65%
合邦48.8-0.20%
立凱-KY39.4-1.13%
福邦證12.62.02%
辣椒50.29.97%
力旺33554.19%
致和證14.30.35%
台睿29.70.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

中弱短強
矽統

82.61%

勝率

#營收創高股

偏強
華友聯

68.42%

勝率

延伸閱讀


Empty