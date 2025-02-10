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鉅亨速報

營收速報 - 浩泰(4131)1月營收2,235萬元年增率高達448.69％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15


浩泰(4131-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2,235萬元，年增率448.69%，月增率2347.75%。

今年1-1月累計營收為2,235萬元，累計年增率448.69%。

最新價為32.4元，近5日股價下跌-0.62%，相關生技醫療股價指數上漲4.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：0 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2,235萬 449% 2348%
24/12 91萬 -64% -83%
24/11 541萬 -53% 2%
24/10 529萬 21% 10%
24/9 481萬 26% -8%
24/8 524萬 9% -18%

浩泰(4131-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物晶片之研究、開發、製造與銷售。醫療器材製造及販售。隱型眼鏡產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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