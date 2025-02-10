營收速報 - 浩泰(4131)1月營收2,235萬元年增率高達448.69％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:15
今年1-1月累計營收為2,235萬元，累計年增率448.69%。
最新價為32.4元，近5日股價下跌-0.62%，相關生技醫療股價指數上漲4.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|2,235萬
|449%
|2348%
|24/12
|91萬
|-64%
|-83%
|24/11
|541萬
|-53%
|2%
|24/10
|529萬
|21%
|10%
|24/9
|481萬
|26%
|-8%
|24/8
|524萬
|9%
|-18%
浩泰(4131-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物晶片之研究、開發、製造與銷售。醫療器材製造及販售。隱型眼鏡產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 擎亞(8096)1月營收48.71億元年增率高達99.6％
- 營收速報 - 菱光(8249)1月營收3.79億元年增率高達50.64％
- 川普關稅再臨、MSCI季調公告，逢低佈局好時機！
- 裕慶-KY元月營收3.48億元創歷年同期次高 年增4成
上一篇
下一篇